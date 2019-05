Opnieuw patiënt in ziekenhuis na besmetting met legionella

Er is opnieuw een patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting in de regio rond Evergem. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De teller staat ondertussen op 18 besmettingen.

“Wij zijn volop bezig meer informatie te verzamelen over deze nieuwe patiënt en over wat dit betekent voor de uitbraak in zijn geheel”, zegt het agentschap. “Samen met het gemeentebestuur van Evergem organiseren wij een persconferentie om 17u in de raadszaal van het gemeentehuis van Evergem. In afwachting van die persconferentie kan nog niet meer informatie geven worden.”

Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 18. Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer. Het gaat om een 70-jarige man die overleed in het AZ Sint-Lucas. Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukte ondanks 17 eerdere gevallen van besmetting dat er geen reden tot paniek is, en dat er woensdag ook geen weet was van nieuwe besmettingen.

Nu raakte dus bekend dat er opnieuw een slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen is. Ondertussen lagen er nog altijd 8 patiënten in de Gentse ziekenhuizen.

De oorzaak van de besmetting is nog altijd onbekend. Het agentschap speurt met man en macht naar de mogelijke bron maar verwacht pas midden volgende week de eerste resultaten.