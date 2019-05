Honderdtal vluchten geschrapt: Brussels Airlines overweegt rechtszaak tegen Skeyes

Er zullen nog de hele dag vertragingen zijn op de luchthavens van Zaventem en Charleroi door een actie van de luchtverkeersleiders. Al een honderdtal vluchten zijn geschrapt. Brussels Airlines maakt intussen bekend dat ze Skeyes aansprakelijk stelt voor de geleden schade. De luchtvaartmaatschappij overweegt gerechtelijke stappen “om onze toekomstige belangen en die van onze passagiers te vrijwaren”.

“Ze hebben ons alweer laat op de hoogte gebracht”, zei woordvoerster Kim Daenen donderdagochtend. “Vluchten moeten op het laatste moment worden geannuleerd om omgeleid, passagiers moeten worden omgeboekt of terugbetaald, of moeten maaltijden en overnachting aangeboden krijgen. De reizigers zijn alweer het slachtoffer. Dat is al de zoveelste dag dit jaar.”

“Toen we aankwamen was alles nog oké: we hebben ingecheckt en onze bagage afgegeven. Maar bij de douane werden we plots tegengehouden omdat de vluchten werden stilgelegd”, zeggen Paul De Schutter en Kim Samisom uit Mechelen. “Nu staan we al twee uur aan te schuiven om onze bagage terug te krijgen. Maar we hebben begrip voor de luchtverkeersleiders: zij staan in voor de veiligheid, en het moet maar eens gebeuren dat er een ongeval gebeurt.”

Luchtruim gesloten

Brussels Airport zegt dat het luchtruim tussen 9.30 uur en 13 uur gesloten zal blijven. Het gaat in totaal om bijna negentig vluchten - vertrek en aankomst - op Brussels Airport, zegt woordvoerster Nathalie Pierard. Al zal de luchthaven wel proberen om ze na 13 uur te laten opstijgen. Op de luchthaven van Charleroi zijn een tiental vluchten geannuleerd en ook daar zijn er veel vertragingen.

Raf Heymans en Caroline Neys uit Bilzen gingen vandaag voor het eerst met hun zoontje Vince op reis. In de taxi op weg naar de luchthaven van Zaventem. kregen ze bericht dat de vlucht vertraagd zou zijn. “We zouden vanochtend opstijgen, maar het zal pas om 16.30 uur zijn”, zeggen ze. “Het is frustrerend dat het alweer de passagiers zijn die getroffen zijn door een actie van de vakbond.”

Het is nog niet duidelijk hoe de planning in de loop van de dag zal evolueren. Reizigers kunnen online checken of hun vlucht getroffen is. “We vragen passagiers van wie de vlucht is geannuleerd om niet naar de luchthaven te komen en hun luchtvaartmaatschappij te contacteren”, klinkt het. Voor wie daar wel al is, zit er niks anders op dan wachten.

Geplande vergadering weer afgelast

De acties komen er door een ruzie tussen de directie en de christelijke vakbond ACV. De directie had een infomoment gepland over het nieuwe sociaal akkoord, maar plande die volgens het ACV net op het drukste moment van de dag. “Het leek wel alsof de directie zo weinig mogelijk mensen op die vergadering wilde, maar iedereen wilde gaan luisteren en de kans krijgen om zijn gal te spuwen”, zegt Kurt Callaerts van het ACV. “We hebben dan aan al onze leden gevraagd om te gaan, ook als ze aan het werk zijn.”

Toen de directie van Skeyes merkte dat de dienstverlening in het gedrang zou komen, annuleerde ze de informatiemomenten. “De luchtverkeersleiders konden vandaag doorlopend van 10 uur tot 19 uur en tijdens de pauzes langskomen, zodat iedereen de kans kreeg om op het meest geschikte tijdstip de nodige uitleg te krijgen zonder dat de dienstverlening daarvoor moest onderbroken worden”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene. “Toen de directie vaststelde dat er acties genomen werden om het luchtverkeer te treffen omwille van deze toelichtingsmomenten, zag ze zich genoodzaakt om de ontmoetingen te annuleren. Enige verder acties worden aanzien als wilde stakingen.”

Het annuleren van die vergadering is in de ogen van het ACV dan weer olie op het vuur. “Ze willen naar ons niet luisteren. De acties zullen doorgaan en misschien harder dan voorzien. Vrijdag evalueren we wat de verdere stappen zijn.”

De directie van Skeyes roept op tot kalmte en geeft vrijdag en volgende week nog informatiesessies in onder meer Oostende, Antwerpen en Luik. “Wij geven een positief signaal door die vergaderingen in te plannen, het is het ACV dat de reizigers gijzelt”, zegt de woordvoerder.

En het ACV? Dat slaat terug. “De directie laat graag uitschijnen dat het om enkelingen gaat, maar dit is zeer breed gedragen.”

Ben Weyts roept premier Michel op tot actie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de actie van de christelijke vakbond ACV-Transcom. “Kan de afwezige premier Charles Michel nu eindelijk eens ingrijpen in deze rotzooi?”, vraagt hij op Twitter. “Luchtverkeersleiders hebben juiste bekommernissen, verkeerde actiemiddelen.” Voorlopig reageert de premier niet.

Ook de socialistische vakbond ACOD Telecom-Vliegwezen hekelt de “onverantwoorde houding” van het ACV. Vorige week keurde het ACOD nog als enige vakbond een sociaal akkoord voor luchtverkeersleiders goed. ACV en de liberale vakbond VSOA gaven geen groen licht.