Lommel -

De sp.a vindt dat er in Limburg alleen al 1.600 plaatsen in de kinderopvang moeten bijkomen. De partijkopstukken trokken naar Lommel om op deze Internationale Dag van het Gezin hun boodschap kracht bij te zetten. De sp.a wil zekerheid bieden aan gezinnen en moderne en betaalbare kinderopvang is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van het kind, klinkt het.