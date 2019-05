Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor “beschavingsziekten”: neem geen tattoo, vermijd granola en pas op met nagellak

De Hoge Gezondheidsraad heeft een lange lijst aanbevelingen klaar om te vermijden dat chemische en hormoonverstorende stoffen onze gezondheid nog langer schaden. Naast bekende adviezen over alcohol, tabak en gsm-gebruik worden ook minder evidente tips opgelijst.

De levensverwachting van zowel mannen als vrouwen is de voorbije jaren alleen maar gestegen. Maar daar staat tegenover dat we vaker dan vroeger met beschavingsziekten worden geconfronteerd, denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, dementie maar ook met een verminderde vruchtbaarheid en allerhande allergieën. Gevolg: we leven langer, maar we verkeren minder lang dan vroeger in goede gezondheid.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad in ons land blijkt uit een “overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal” dat onder meer synthetische chemicaliën en hormoonverstorende stoffen mee verantwoordelijk zijn voor het oprukken van al deze beschavingsziekten. Nog uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen die veel met deze stoffen in aanraking komen op latere leeftijd vaker met beschavingsziekten worden geconfronteerd.

Blootstelling

De experts pleiten in een advies daarom voor wat ze een fysisch-chemische milieuhygiëne noemen. Of anders gezegd: een beleid dat er - in het beste geval - voor zorgt dat we alleen met de laagst mogelijke dosissen hormoonverstorende stoffen in aanraking komen, en dan enkel wanneer er echt geen ander alternatief voorhanden is. Die blootstelling gebeurt dan best op een zo laat mogelijke leeftijd.

De experts vinden tevens dat vanuit het voorzorgsprincipe de overheid stoffen moet kunnen verbieden, zelfs wanneer er nog geen doorslaggevend bewijs is dat deze stof schadelijk is voor de gezondheid.

Tatoeages en nagellak

Naar de bevolking toe heeft de Hoge Gezondheidsraad een lange lijst van aanbevelingen klaar over hoe de bevolking zelf het contact met hormoonverstorende stoffen kan beperken. De experts roepen met name jonge en zwangere vrouwen op de aanbevelingen te volgen.

Roken en alcohol zijn uiteraard uit den boze. Gsm-gebruik moet worden beperkt, net als zich regelmatig te dicht bij hoogspanningslijnen begeven. Voor kinderen wordt het gebruik van plastic of rubber speelgoed afgeraden.

Wat persoonlijke verzorging betreft, raden de experts tatoeages af, en pleiten ze voor een beperkt gebruik van nagellak, kleurspoelingen, cosmetische producten en parfum.

Vermijd granola

Dat u het aangebrande stukje vlees op de barbecue beter niet opeet, wist u al. Maar de experts vragen ook om brood en granen te vermijden die via hoge temperaturen geroosterd zijn geweest, denk aan sommige granola. Het wordt ook afgeraden uw eten in plastic potjes in de microgolf op te warmen of pannen met een antikleeflaag te gebruiken. Wordt wel aangeraden: biologisch geteeld voedsel en water in glazen flessen.

Tenslotte moeten we thuis het gebruik van insecticides beperken, net als allerhande luchtverversers. Zwangere vrouwen moeten uit de buurt van verven blijven. En nieuwe kledij was je best eerst, voor je het draagt.

De laatste aanbevelingen hebben met sport te maken, waarbij de Hoge Gezondheidsraad logischer wijze oproept om bij voorkeur in parken te sporten, en bij inspannende activiteiten zeker 200 meter weg te blijven van drukke verkeersassen.