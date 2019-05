Duitsland in de ban van kruisboogmoorden: mysterie met een Belgisch kantje

Een man en een vrouw liggen hand in hand in bed. Hun lichamen zijn doorzeefd met pijlen uit een kruisboog. Op de grond ligt een derde lichaam. Die lugubere scène trof een dienstmeid van een pension in de Duitse deelstaat Beieren zaterdag aan. En maandag werden nog eens twee lichamen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de doden in Beieren. Moord, op z’n middeleeuws én met een Belgisch kantje.