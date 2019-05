Hoe De Wever werd klemgezet door Crombez: “N-VA heeft fout gemaakt”

Met de mond vol tanden zitten. Het kan de beste overkomen, zo ook Bart De Wever. In ‘Terzake’ ging de N-VA-kopman in debat met SP.A-voorzitter John Crombez, die de aanval koos door aan te halen dat N-VA de pensioenleeftijd verder wil verhogen. Deskundigen zagen hoe De Wever volledig werd klemgezet: “Hij leek verbaasd over zijn eigen programma. N-VA krijgt een koekje van eigen deeg.”