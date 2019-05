Nederland en Duitsland schorten militaire opleidingen in Irak op

Het Duitse, Nederlandse en Amerikaanse leger hebben hun trainingsoperaties in Irak opgeschort vanwege de toenemende spanningen in de regio.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beval woensdagochtend niet-noodzakelijk overheidspersoneel Irak te verlaten. Dat maakte de Amerikaanse ambassade in Bagdad bekend, temidden van de escalerende spanningen tussen Washington en Teheran. Het bevel kwam een dag nadat het US Central Command had gezegd dat Amerikaanse troepen in Irak en het aangrenzende Syrië in hoge staat van paraatheid waren gebracht ten gevolge van “geloofwaardige bedreigingen” vanwege Iraanse strijdkrachten in de regio.

Nu schort ook Duitsland en Nederland hun trainingsoperaties in de regio op. De Duitse militaire bronnen zeggen dat de maatregel tot het opschorten van de opleiding is genomen in onderling akkoord met de partners, die terreurorganisatie Islamitische Staat bekampen. Berlijn heeft momenteel bijna 160 soldaten gestationeerd in Irak. Nederland heeft ongeveer vijftig militairen in het noordelijke Erbil.

Volgens het Belgische ministerie van Defensie zijn er ook een dertigtal Belgische militaire adviseurs en assistenten in Irak die het leger daar helpen bij opleidingen. Wat er met hen zal gebeuren is voorlopig nog niet geweten.