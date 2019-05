Vilvoorde wil snelheid van 90 km/uur over de hele Brusselse Ring

De stad Vilvoorde wil dat de maximumsnelheid op de hele Brusselse Ring wordt verlaagd tot 90 km/u. Ook het aantal snelheidscontroles dient drastisch te worden opgedreven.

“De huidige regeling waarbij verschillende snelheidsregimes gelden - 70 km/uur tot Vorst, daarna 120 km/uur en dan weer 90 km/uur op het viaduct van Vilvoorde - leidt tot accordeonfiles over het volledige traject”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Een dergelijke situatie leidt onvermijdelijk tot tal van ongevallen. Een meer uniforme snelheidsregeling is niet alleen beter begrijpelijk voor de automobilist. Het zorgt ongetwijfeld ook voor een betere doorstroming en minder CO2. Daarnaast blijft het een oud zeer dat er nauwelijks snelheidscontroles worden uitgevoerd op de Ring.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt vanaf vandaag/woensdag een snelheidsbeperking van 70 km/u in, over een afstand van 13 kilometer. Het gaat om het traject tussen de grens met Wallonië en de ‘bocht van Vorst’. Aanleiding zijn werken op die locatie, waarbij de verlichting in de middenberm wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De vangrails aan beide zijden van de middenberm worden vervangen door betonnen veiligheidsstootbanden.

Deze werken duren tot het bouwverlof. In de maanden nadien worden over een afstand van 3,2 km nog nieuwe geluidsschermen geplaatst in Beersel en Drogenbos.