Skibedrijf Coucke dagvaardt huisbankier

De Nederlandse uitbater van indoorskipistes SnowWorld, dat de Vlaamse ondernemer Marc Coucke als meerderheidsaandeelhouder heeft, heeft ABN Amro gedagvaard. Dat bericht de Nederlandse krant Financieele Dagblad woensdag, in de marge van de publicatie van de halfjaarcijfers van SnowWorld. De dagvaarding houdt verband met een renteswap die het Nederlandse bedrijf had afgesloten met zijn huisbankier, maar waarop het schade heeft geleden.

Volgens financieel directeur Wim Moerman aan het FD gaat het om een contract uit 2007, voor de financiële crisis uitbrak. Het rentederivaat was onderdeel van de financiering van de aankoop van de SnowWorld-panden in Zoetermeer en Landgraaf. “Net als veel andere kmo’s hebben we in die tijd swapcontracten afgesloten”, klinkt het. Bedrijven deden dat op aanraden van hun bankier, om zich in te dekken tegen een eventuele stijgende rente.

SnowWorld ontving een marktrente die gelijk was aan de Euribor-rente op een maand, plus een risico-opslag. In ruil daarvoor betaalde SnowWorld een vaste rente van gemiddeld 3,8 procent. Zo een contract is gunstig als de rente boven dat niveau ligt, maar sinds november 2008 staat de Euribor lager dan 3,8 procent. Het is niet duidelijk hoe zwaar de verliezen oplopen, maar volgens Moerman gaat het om “meerdere miljoenen”, zegt hij aan het FD. Het contract is voor 1,2 miljoen euro afgekocht, waarbij SnowWorld ook een half miljoen boeterente heeft betaald.

De uitbater van skipistes in Nederland kon overigens positieve halfjaarcijfers voorleggen. Zowel de omzet als de brutowinst (ebitda) stegen met meer dan 30 procent. De winst klokte af op ruim 10,5 miljoen euro. De groei kwam deels door het toenemend succes van de vestigingen in Zoetermeer en Landgraaf en deels door overnames. Hierdoor stegen ook de schulden, van 30 miljoen naar ruim 45 miljoen euro. Ook dit jaar wil het concern verder uitbreiden.