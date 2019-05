Prins Harry nam dinsdag even pauze van zijn kersvers ouderschap om een kinderziekenhuis in de Britse stad Oxford te bezoeken. De hertog van Sussex kreeg bij aankomst meteen een schattig cadeau voor zijn pasgeboren spruit: een teddybeer. Hij praatte met de jonge patiëntjes die hun behandeling krijgen in het ziekenhuis en kreeg ook tips en advies van hun ouders.