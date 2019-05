Woensdag is het code rood voor pollen, dat meldt de radar van weerwebsite Buienradar. Slecht nieuws dus voor mensen met hooikoorts.

Er zijn momenteel veel pollen in de lucht, vooral graspollen. Overal in het land is de bloeitijd van grassen volop aan de gang. Ook de komende dagen is er nog een grote kans op veel pollen in de lucht ...