Amerikaanse slachtoffers van pedofiele priesters dienen klacht in tegen Vaticaan

Vijf Amerikanen die het slachtoffer zijn van pedofiele priesters hebben dinsdag een klacht ingediend tegen het Vaticaan. Ze willen de Heilige Stoel dwingen om de namen en dossiers van alle geestelijken die verdacht worden van seksueel misbruik in de administratie bekend te maken.

De vijf mannen “hebben geleden door het beleid en de praktijken van de Heilige Stoel, die zich niet tot de autoriteiten wendde bij vermoedens van kindermisbruik en die het geheim hielden”, aldus de klacht die is ingediend bij de federale rechtbank van Minnesota.

De slachtoffers “willen geen geld, maar vragen dat het Vaticaan grote schoonmaak houdt” en “de geheimen naar buiten brengt”, verklaart hun advocaat Jeff Anderson.

Ook in de Verenigde Staten is de Katholieke Kerk in een diepe crisis verzeild geraakt na onthullingen van seksueel misbruik, voornamelijk bij minderjarigen. De praktijken werden jarenlang door de top van de Kerk in de doofpot gestoken.

Dinsdag kondigden zes bisdommen in Californië aan dat er een “compensatieprogramma” komt voor minderjarigen die seksueel zijn misbruikt door geestelijken. Bedoeling is om “pastorale en financiële steun” te bieden, als alternatief voor strafrechtelijke procedures.