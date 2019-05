Alabama verbiedt bijna alle abortussen, ook bij verkrachting

In Alabama is een wetsvoorstel goedgekeurd dat alle abortussen verbiedt, tenzij de gezondheid van de moeder in gevaar is. Het is al de zeventiende staat dit jaar die dergelijke wetgeving invoert. Tegenstanders van abortus willen er zo voor zorgen dat het Hooggerechtshof het recht op abortus herziet.

De senatoren van de staat Alabama keurden met een meerderheid van 25 tegen 6 de strengste abortuswetgeving van de Verenigde Staten goed. Die moet nog goedgekeurd worden door de Republikeinse gouverneur Kay Ivey. Zij wilde nog niet zeggen of ze de wet zou ondertekenen, maar Ivey staat bekend als een grote tegenstander van abortus.

Alabama is zo al de zeventiende staat die de abortusrechten inperkt in 2019. In vier staten is abortus verboden als er een embryonale hartslag is, maar in Alabama is abortus zelfs op elk moment van de zwangerschap verboden. Artsen die een abortus uitvoeren, riskeren 10 tot 99 jaar celstraf, maar een vrouw die abortus pleegt, kan niet vervolgd worden. Een amendement van de Democraten om abortus toe te staan bij verkrachting en incest, werd door de Republikeinse meerderheid in de senaat van Alabama verworpen.

Het is nu echter al zeker dat de wetgeving niet in werking zal treden. De American Civil Liberties Union en andere organisaties hebben al laten weten dat ze een zaak zullen aanspannen om de wetgeving tegen te houden. Dat gebeurde eerder al met een wet in Iowa vorig jaar en in Kentucky dit jaar.

Dat is echter net wat de tegenstanders van abortus willen. “Zo kunnen we meteen naar het Hooggerechtshof om Roe vs Wade aan te vechten”, erkent de Republikeinse senator Clyde Chambliss. Hij verwijst daarbij naar de uitspraak waarbij het Hooggerechtshof in 1973 het recht op abortus erkende. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een conservatieve meerderheid sinds president Donald Trump twee rechters aanstelde, en de kans is dus groot dat die het arrest zou verwerpen.