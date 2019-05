Vandaag opnieuw zonnig, in het weekend tot 20 graden

Het wordt ook woensdag een zonnige dag, met maxima tussen 13 en 18 graden. In de loop van donderdag neemt de bewolking toe, maar pas vanaf vrijdag is een bui mogelijk. Dat meldt het KMI.

Woensdag wordt het meestal zonnig met in de late namiddag wat meer wolkenvelden over het noorden, het noordoosten en het oosten. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen, bij een matige noordoostenwind.

Woensdagavond en -nacht wordt het licht- of lokaal soms halfbewolkt. Het blijft droog bij minima van 1 graad in de Hoge Venen tot 8 graden in het westen.

Donderdag is het eerst nog overwegend zonnig. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het oosten, maar het blijft droog. We halen maxima van 12 graden in de Hoge Ardennen tot 17 graden in het westen.

Vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht met soms wat buitjes, vooral in de namiddag. De maxima liggen in de buurt van 16 of 17 graden in het centrum. In het weekend zou het wisselend bewolkt zijn, met soms buien en kans op onweer. De temperatuur stijgt op veel plaatsen tot rond 20 graden of zelfs wat meer.

De buien zouden ook begin volgende week blijven hangen, bij maxima rond 17 graden.