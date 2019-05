Ex-speurder denkt dat hij weet wie Maddie McCann ontvoerde: “Pedofiel die zonder dat ze het wisten bevriend werd met haar ouders”

Zit een pedofiel, die bevriend werd met haar ouders, achter de verdwijning van Maddie McCann? Een politieman, die aan het hoofd stond van het onderzoek, heeft in een podcast verklaard dat die mogelijkheid bestaat. “Maar de Britse politie heeft destijds geweigerd om dat te onderzoeken”, aldus Goncalo Amaral.

Toen Madeleine ‘Maddie’ McCann op 3 mei 2007 spoorloos verdween vanuit de vakantiewoning van haar gezin in de Portugese badplaats Praia da Luz, begon voor de speurders een hopeloze zoektocht. Meerdere pistes zijn sindsdien gevolgd, maar nooit leidde dat tot de oplossing van het mysterie.

De Portugees Goncalo Amaral kwam net na de verdwijning aan het hoofd te staan van het onderzoek naar het meisje. Hij leidde dat onderzoek maar tot in oktober van dat jaar, nadat hij zich in de pers kritisch had uitgelaten over de Britse politieagenten met wie hij moest samenwerken. Zij onderzochten alleen de pistes die de ouders van het meisje de moeite vonden, zei hij toen.

Meer dan tien jaar later ligt één piste nog steeds op zijn lever, zo heeft hij verteld in de populaire podcast Maddie. Amaral en zijn mannen onderzochten destijds een piste waarin het meisje ontvoerd zou zijn door een pedofiel die bevriend was geworden met haar ouders zonder dat ze wisten wie hij was. De man zou deel uitgemaakt hebben van een pedofilienetwerk dat altijd op die manier handelde in die regio, aldus Amaral.

“Maar de Britse autoriteiten hebben geweigerd om die piste te onderzoeken”, zegt hij. “Niemand heeft er iets aan gedaan, er werd geen gevolg aan gegeven.” De Britse politie had enkele getuigenissen waarin gewag werd gemaakt van die internationale bende. “Maar ze zeiden ons dat ze die niet hadden. Ze hielden informatie achter. Toen we ze eindelijk kregen, zaten ze zo dooreen met andere papieren dat we er geen structuur meer in vonden.”

Nieuwe verdachte

Het onderzoek naar de verdwijning van het meisje loopt nog steeds. Vorige week lekte nog uit dat de politie een nieuwe verdachte op het spoor is. Het gaat om een Duitse kindermoordenaar, de 48-jarige Martin Ney. Die zit in de gevangenis voor de moord op drie kinderen en lijkt volgens de speurders op een robotfoto die na de verdwijning gemaakt werd van een man die een kind in zijn armen droeg. De man staat bekend als ‘de gemaskerde man’ omdat hij gemaskerd en gewapend vakantievilla’s en tenten binnendrong om kinderen te ontvoeren.

Het is nog onduidelijk hoe ver de politie staat met het onderzoeken van die piste. Volgens Amaral zal de politie Ney wel aanduiden als dader. “Hij wordt de zondebok, dan kunnen ze stoppen met hun onderzoek.”