Vijf personen opgepakt in verband met aanslag op kerstmarkt in Straatsburg

Drie mannen en twee vrouwen zijn dinsdag in Straatsburg opgepakt in het kader van het onderzoek naar de jihadistische aanslag op de kerstmarkt in die Franse stad. Dat is bij gerechtelijke bronnen vernomen. Bij die aanslag op 11 december 2018 vielen vijf doden en elf gewonden te betreuren.

De arrestaties gebeurden “in het kader van het onderzoek naar de wapens van Chérif Chekatt”, de dader van de aanslag die werd neergeschoten door een politiepatrouille twee dagen na de feiten. Dat zegt een bron bij het gerecht die daarmee een bericht van Parisien-Aujourd’hui bevestigt. De vijf zijn tussen de 23 en 46 jaar oud.

De Franse gendarmes hadden op de ochtend van de aanslag bij Chérif Chekatt een granaat, een revolver en een long rifle in beslag gnomen, samen met munitie en vier messen.

Begin februari waren drie mannen die verdacht worden van het leveren van een revolver aan Chekatt in hechtenis genomen en in staat van beschuldiging gesteld door een onderzoeksrechter in Parijs voor “het bezit van een wapen in verband met een terroristische aanslag” en “samenwerking met een criminele, terroristische groepering”.

Op 17 december 2018 was een andere man voor dezelfde feiten in verdenking gesteld. Chérif Chekatt (29), een misdadiger met veel feiten op zijn kerfstok stond bekend voor islamistische radicalisering en was lid geworden van Islamitische Staat (IS), zoals bleek uit een video die de speurders vonden op een USB-stick.