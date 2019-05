Plastic afval op zeebodem ontdekt tijdens diepste duik ooit

Een Texaanse investeerder die de diepste duik in een onderzeeër ooit maakte, werd op de zeebodem geconfronteerd met plastic afval.

Victor Vescovo, een marinier op rust, deed de verontrustende ontdekking op een diepte van 10.928 meter in de Marianentrog in de Stille Oceaan. Vescovo vestigde daarmee een record: hij daalde zestien meter dieper af dan de vorige diepste duik, die in 1960 werd gemaakt.

Toch ontdekte de avonturier er op de zeebodem iets wat door mensen gemaakt leek te zijn: plastic afval. Het team rond de in Dallas gevestigde investeerder probeert nu bevestigd te krijgen dat het effectief om plastic gaat.

Victor Vescovo Foto: Five Deeps

Volgens de Verenigde Naties heeft het aandeel plastic in de wereldzeeën ‘epidemische proporties’ bereikt. De organisatie schat dat er zo’n 100 miljoen ton in ronddrijft.

Plantenstalen

De afgelopen drie weken dook het team van Vescovo viermaal de Marianentrog in met de onderzeeër ‘DSV Limiting Factor’. Daarbij werden ook stalen van planten en stenen genomen.

Het was pas de derde maal dat mensen doken naar het diepste punt van de oceaan. De Canadese regisseur James Cameron was voor Vescovo de laatste, toen hij in 2012 afdaalde naar een diepte van 10.908 meter.