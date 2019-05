Legionella-uitbraak eist eerste dodelijk slachtoffer

De legionellabesmetting in de regio rond Evergem (Oost-Vlaanderen) heeft een dodelijk slachtoffer geëist. Een man die afgelopen weekend op de afdeling intensieve zorgen was opgenomen, is daar in de loop van de middag overleden.

De man was afgelopen weekend opgenomen met een legionellabesmetting en lag op de afdeling intensieve zorgen. Zijn toestand werd vanmiddag als kritiek omschreven. In de vooravond is hij dan overleden.

Nog vijftien mensen, tussen 25 en 90 jaar oud, liggen nu nog met een legionellabesmetting in het ziekenhuis.

“Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft intussen waterstalen laten nemen of onderzocht in de koeltorens van 17 bedrijven in de kanaalzone. Van nog 2 andere bedrijven zijn gegevens over hun installaties opgevraagd. Over de mogelijke bron van de besmettingen is echter nog niets bekend maar de kans is groot dat een van de koeltorens er iets mee te maken heeft”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

7 van de 16 patiënten wonen in Evergem en nog twee wonen aan de grens in Oostakker. Dat blijft erop wijzen dat de bron van de besmetting in de buurt van Evergem gezocht moet worden.