In Antwerpen liepen gisteren 15.000 mensen in een stille mars tegen seksueel geweld. Aanleiding voor de mars is de dood van Julie Van Espen, de 23-jarige vrouw die vorige week vermoord werd in Antwerpen. Ook de ouders van An Marchal, één van de slachtoffers van Dutroux, liepen mee. Paul en Betty Marchal roepen de politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.