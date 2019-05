’s Werelds grootste bierbrouwer moet van Europa 200 miljoen euro boete betalen. AB InBev hield via allerhande trucs tegen dat er Jupiler-bier uit Nederland – dat daar goedkoper wordt verkocht - aan die lagere prijzen in de Belgische winkelrekken belandde.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager is behoorlijk duidelijk in haar oordeel: AB InBev heeft via allerlei technieken ervoor gezorgd dat er in België geen Jupiler-bier aan goedkopere ...