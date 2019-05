Eerste dodelijk ongeval met elektrische deelstep in Brussel

In Brussel is een maand geleden een 41-jarige man om het leven gekomen na een ongeval met een elektrische step. Dat bevestigt het Brusselse parket. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om het eerste dodelijk ongeval met een dergelijke elektrische step.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 16 op 17 april op de Haachtsesteenweg in Haren. Daar werd rond 0.30 uur een 41-jarige man zwaargewond aangetroffen op een bankje, met de step aan zijn voeten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 18 april aan zijn verwondingen overleed.

Omdat niet meteen duidelijk was wat er zich had afgespeeld, liet het parket de beelden van bewakingscamera’s in de buurt analyseren. Daaruit bleek dat de man verongelukt was met de step en dat er geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

Zowel in La Dernière Heure als bij Bruzz wijzen artsen op het gevaar van elektrische steps en signaleren ze een stijging van het aantal ongevallen met dergelijke toestellen die hoge snelheden kunnen halen. Vaak is er daarbij sprake van verwondingen aan het het hoofd of de schedel, en neusbreuken maar ook van verwondingen aan de wervelkolom, of breuken aan de bovenste ledematen. De artsen pleiten er dan ook voor dat gebruikers van elektrische steps steeds een helm zouden dragen.