Unicef: “Contract directeur verbreken was nodig gezien aard van beschuldigingen”

Het ontslag van de kersverse interim-directeur van Unicef België, Bernard Sintobin, was nodig gezien de aard van de beschuldigingen tegen hem. Dat heeft de voorzitter van Unicef België, Eddy Boutmans, maandag gezegd op een persconferentie. “Wij zijn een organisatie ter verdediging van kinderrechten en kinderwelzijn. Voor Unicef is niets zo erg als beschuldigingen met betrekking tot kinderen”, luidde het. “Dan moeten wij kiezen voor de belangen van de organisatie.”

Het federaal parket voert een onderzoek naar mogelijke fraude door de Belgische vzw Hacer Puente, die in Guatemala in de jaren 80 adopties naar ons land organiseerde. In verband daarmee kwam afgelopen weekend de kersverse interim-directeur van Unicef België, Bernard Sintobin, in opspraak op sociaalnetwerksites en in de media. Sintobin was penningmeester van de vzw. Zelf ontkende hij maandag bij monde van zijn advocaat de “valse beschuldigingen”.

Bernard Sintobin. Foto: Erik Vaneycken

Als gevolg van de “zware beschuldigingen” besliste Boutmans afgelopen weekend om Sintobin op non-actief te zetten. “Ik heb ook meteen de procedure in gang gestoken om zijn ontslag door de raad van bestuur te bevestigen”, aldus de voorzitter.

Vermoeden van onschuld

Volgens Boutmans was die drastische maatregel nodig omdat de beschuldigingen betrekking hebben op kinderen, “hoezeer het mij spijt om het vermoeden van onschuld te schenden”. “Uiteindelijk hebben wij beslist dat wij ons niet kunnen permitteren dat onze directeur in verband wordt gebracht - terecht of niet - met feiten van die aard.” Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Boutmans benadrukte maandag ook dat Unicef België niet op de hoogte was van de beschuldigingen en het nieuws pas zelf vrijdag vernam via de sociale media. “Niemand bij Unicef wist iets van die vereniging of de rol die Bernard Sintobin daarbij zou hebben gespeeld”, zegt de voorzitter. “We hadden er geen weet van dat hij in het verleden betrokken was bij adopties.”

“Even slikken”

“Lezen over adopties van dubieuze aard in Guatemala, dat is natuurlijk even slikken. Ik heb dan direct zoveel mogelijk info proberen te verzamelen en zaterdagochtend telefonisch contact opgenomen met Eric Goens. Pas dan ben ik te weten gekomen dat hierover blijkbaar een gerechtelijk onderzoek loopt”, gaat Boutmans voort. “Niemand bij Unicef wist iets van die vereniging of de rol die Bernard Sintobin daarbij zou hebben gespeeld”, benadrukt hij nog. “We hadden er geen weet van dat hij in het verleden betrokken was bij adopties. Hacer Puente werd wel op zijn cv vermeld, maar enkel als een ontwikkelingsorganisatie.”

Sintobin, die al sinds 2016 lid was van het auditcomité van Unicef België, werd pas op 7 mei benoemd als interim-directeur van de organisatie, na het vertrek van Olivier Marquet wegens gezondheidsredenen. “Ondertussen liepen de procedures voor een nieuwe algemeen directeur volop”, zegt Boutmans. De voorzitter heeft ondertussen ook al “verschillende” keren contact gehad met Sintobin. “Dat waren zeer moeilijke telefoongesprekken.”