Almaci en De Wever botsen in verhit debat: “Ik ben die lastercampagne beu, er is niets dan liegen dat overblijft”

Het water is diep tussen Bart De Wever (N-VA) en Meyrem Almaci (Groen). Dat bleek nog maar eens in hun debat in De Ochtend op Radio 1. Een regering met Groen zou voor Bart De Wever “de laatste van mijn voorkeur zijn”. En wederzijds is ook Almaci niet happig om met “deze N-VA” een coalitie te vormen.

Het ging over de klimaatdoelstellingen van Parijs, over de (al dan niet) sluiting van de kerncentrales, over de kandidaten voor het premierschap en over het rekeningrijden. Over dat laatste zei De Wever nog eens duidelijk dat ze het niet meer op tafel zullen leggen. “Het is een interessant concept om buitenlanders te laten betalen voor onze wegen, maar heel dat voorstel is omgeturnd tot belastingen. Dan zeggen wij: in dat spel spelen we niet meer mee. Voor ons hoeft dat echt niet meer.”

Factchecken

Almaci verweet de N-VA verder dat ze “nalieten om te voorzien in alternatieven. Je hebt bespaard op openbaar vervoer. Je hebt ervoor gezorgd dat mensen als beesten moeten rechtstaan op treinen. Zet in op deelwagens, op deelfietsen. Zorg ervoor dat we verschillende alternatieven hebben zodat de druk van het verkeer op onze wegen daalt.” Waarop De Wever antwoordde: “Er is een record aan mobiliteit uitgegeven en we hebben ongeveer het goedkoopste openbaar vervoer van Europa.”

Voor de rest was het vooral een bitsig debat, waarin geen van de twee echt vaak kon uitpraten. En er werd vooral uitgehaald van Almaci’s kant: “Ik ben de lastercampagne van de rechterzijde met Groen in de hoofdrol beu.” En: “U blijft zich bedienen van een lastercampagne en dat is een parlementslid en voorzitter onwaardig.” Of nog: “Er is niets dan liegen dat overblijft.” Waarop De Wever repliceerde: “Ik verwijs naar feiten en cijfers die objectief vastgesteld zijn, die mag u allemaal factchecken.”

“Alleen PVDA is erger”

Dat het water diep is tussen de twee, is dus nog zacht uitgedrukt. Of ze dan een regering kunnen vormen met elkaar? Daar staan ze niet echt om te springen: “Ik heb maar één veto gesteld, en dat is tegen de PS en Ecolo op federaal vlak”, zegt De Wever. “ In Vlaanderen heb ik geen veto gesteld. Maar Groen is wel mijn laatste voorkeur, denk ik. Alleen de PVDA is erger, maar niet veel erger.”

Dat gevoel is wederzijds bij Almaci: “Als je die bangmakerij en keuzes om te doen hoort, dan is het water tussen ons inderdaad zeer diep. Met deze N-VA is het absoluut niet mogelijk”, zegt Almaci.