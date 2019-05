Verdachten in gestolen voertuig opgepakt na schietpartij en zoektocht met helikopter

De politie van Turnhout heeft zaterdagavond drie verdachten opgepakt die in een gestolen voertuig reden. Daarbij werden schoten gelost.

Rond 18 uur kreeg de Turnhoutse politie via een ANPR-camera het signaal dat een gestolen voertuig via de E34 de stad kwam binnengereden. Toen de wagen vanop de Ringlaan de Steenweg op Oosthoven richting Ravels opdraaide, stond een combi dwars op de baan opgesteld en waren er ook spijkermatten gelegd.

De bestuurder van het verdachte voertuig probeerde daarop via de parkeerstrook weg te komen en stevende daarbij recht op de politiemensen af. Eén agent voelde zich bedreigd en loste een aantal schoten.

Toch wisten de verdachten te ontkomen. De auto werd later leeg aangetroffen in Oosthoven (Oud-Turnhout). Toch kon de politie dankzij de inzet van een helikopter de verdachten vinden en oppakken. Over hun identiteit is voorlopig nog niets bekend.