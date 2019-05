Politie verwacht massa mensen op stille mars tegen seksueel geweld

Op zondag 12 mei vindt in Antwerpen een stille mars plaats tegen seksueel geweld. Omdat een grote opkomst wordt verwacht, waarschuwt de politie nu al voor mogelijke verkeershinder. “Maak zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer”, klinkt het.

Voorlopig blijft het koffiedik kijken hoeveel mensen effectief naar Antwerpen zullen gaan om deel te nemen aan de ‘Mars tegen (seksueel) geweld’, wel is duidelijk dat de zaak rond de moord op Julie Van Espen een grote maatschappelijke impact heeft. Zo zakken er volgens de Facebook-pagina van het evenement al minstens 8.000 mensen af naar de grootstad, nog eens 27.000 tonen zich ‘geïnteresseerd’. De Antwerpse politie is alvast voorbereid op een massa volk en raadt deelnemers aan op tijd te vertrekken.

Parkeerverbod

De mars vertrekt om 14 uur aan het Astridplein, bij het Centraal Station, en zal via de De Keyserlei en de Meir over de Oude Koornmarkt en de Suikerrui naar het Steenplein gaan. “Er zal mogelijk hinder zijn voor wie zich in de omgeving bevindt en niet deelneemt aan de optocht”, aldus de politie.

Bestuurders die hun wagen al op zaterdag aan het Steenplein, tevens het eindpunt, parkeren moeten die voor middernacht verplaatsen. “Daar geldt zondag een parkeerverbod”, klinkt het. “Dat verbod gaat al in om 0.01 uur. Wagens die niet op tijd verplaatst werden, zullen op kosten van de eigenaar getakeld worden.” Wie toch met de auto komt, kan die het best parkeren aan de rand van d stad. “Maak gebruik van de parkeerterreinen en stap daar over op het openbaar vervoer. Of kom met de fiets of te voet.”

Eigen stewards

De mars kon plaatsvinden op één voorwaarde: de organisatie moest zelf minstens 150 stewards voorzien. Zij moeten, gewapend met fluohesje, alles mee in goede banen te leiden. Geen stewards betekende geen mars en dus lanceerden de organisatoren een zoektocht naar vrijwilligers. In een mum van tijd hadden ze er genoeg gevonden en kon de mars dus officieel doorgaan.

Ook de Antwerpse politie zal zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, maar verwacht geen opstootjes. “We zullen alles in de gaten houden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Vanuit een onthaalfunctie. Onze mensen zullen vragen beantwoorden en helpen wanneer ze aangesproken worden. De analyse moet nog gemaakt worden, maar volgens ons gaat het niet om een risicovolle betoging.”

De grootste uitdaging wordt dus wellicht om tijdig in Antwerpen te geraken.