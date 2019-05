Rechtbank geeft duiding over ‘vluchtgevaarlijke’ Steve Bakelmans: “Niet alle informatie is integraal beschikbaar”

Uit het dossier van Steve Bakelmans, de man die Julie Van Espen vermoordde, bleek dat hij zich drie keer onttrokken heeft aan een straf. Telkens bleef hij weg na een uitgaansvergunning. Eén keer duurde zijn vlucht zeven maanden. Bij zijn veroordeling in 2017 besliste een rechter echter dat hij niet onmiddellijk aangehouden moest worden, omdat Bakelmans niet ‘vluchtgevaarlijk’ was. De rechtbank van eerste aanleg geeft zaterdag meer toelichting bij die beslissing.

Bakelmans zat tussen 2004 en 2008 in de cel. In die periode vroeg en kreeg hij enkele keren een uitgangspermissie. Tot drie keer toe meldde hij zich niet op tijd terug aan. In 2006 duurde zijn vlucht zelfs zeven maanden.

Bij het vonnis in 2017, toen Bakelmans tot vier jaar cel werd veroordeeld voor verkrachting en hij in beroep ging, besliste de rechter dat Bakelmans niet onmiddellijk aangehouden moest worden. Bakelmans werd als niet ‘vluchtgevaarlijk’ aanzien, ondanks zijn verleden. “Bij die beoordeling wordt er alleen rekening gehouden met elementen die voorhanden zijn in het strafdossier of die tijdens een zitting worden aangebracht door de partijen en waarover een tegensprekelijk debat gevoerd wordt”, zo geeft de rechtbank van eerste aanleg meer duiding.

“Informatie die niet in het strafdossier voorkomt of vermeld wordt op zitting, zijn onbekend voor een rechter en kunnen dan ook geen rol spelen in zijn beoordeling”, klinkt het. “Niet alle informatie die één of andere politie- of justitiedienst over een bepaalde persoon heeft, is ook effectief en integraal beschikbaar in het dossier voor de rechtbank. Bij zijn beoordeling zal een strafrechter steeds een afweging maken tussen de verschillende gegevens waarover hij beschikt.”