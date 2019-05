Nederlandse politie vindt drijvend crystal meth-lab

Op een binnenvaartschip in de dorpshaven van het Nederlandse Moerdijk, in de provincie Noord-Brabant, heeft de politie een drugslab voor crystal meth ontdekt. De ontmanteling verliep echter chaotisch: er stroomde ineens water het scheepsruim binnen. Alles wijst op opzet, zo meldt Omroep Brabant.

De bemanning van een politieboot ontdekte het lab vrijdag aan het begin van de middag tijdens een controle. Het schip lag tegen een ander schip aan. Het werd naar kade gesleept. Hoe groot het drugslab precies is, kan de politie nog niet zeggen.

Gevaarlijk

Tijdens de ontmanteling werden enkele kilo’s van een speciale grondstof voor de productie van crystal meth gevonden. Deze waren instabiel en zorgden voor een gevaarlijke situatie. Doordat een chemische lucht vrijkwam, raakte een agent onwel. Hij is in het ziekenhuis onderzocht en maakt het inmiddels goed. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de grondstoffen elders tot ontploffing gebracht.

Sabotage

De ontmanteling van het drijvend drugslabo verliep voorspoedig tot iets na middernacht. In het drugslab aan boord zagen de specialisten over de vloer ineens water stromen. Het kwam onder de wanden door van de ruimte waarin het lab was gebouwd. Langzaam maar duidelijk zichtbaar begon het schip licht te kantelen en te zinken. Zeker een meter zakte het schip.

Na lang zoeken vonden ze de oorzaak: een verborgen pomp. Die kon worden uitgezet. Intussen waren er duizenden liters rivierwater naar binnen gelopen. Delen van het lab - zelfs vrieskisten - zijn gaan drijven. Alle belangrijke en waardevolle zaken zijn uiteindelijk van boord gehaald. Dat duurde tot 4 uur.

“Unieke vondst”

De politie noemt de vondst “uniek in Nederland”. “Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip wordt aangetroffen.” Volgens de politie zijn er al wel eerder hennepkwekerijen in schepen gevonden, en ook wel eerder een drugslab in een woonboot, “maar nog nooit een drugslab in zo’n groot schip”. De boot is 80 meter lang.

Vier mannen zijn intussen aangehouden, onder wie de 65-jarige schipper uit Breda. De andere mannen zijn 23, 26 en 37 jaar en in Mexico geboren. Zij hebben momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft ook een auto in beslag genomen.