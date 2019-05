VUB-professor pleit voor algemene volksscreening naar erfelijke kankers

Professor en kankerexpert Jacques De Greve (Vrije Universiteit Brussel en Universitair Ziekenhuis Brussel) pleit in aanloop naar de verkiezingen voor een algemeen bloedonderzoek bij de bevolking, zodat erfelijke kankers preventief aangepakt kunnen worden. Bij de vereniging van huisartsen Domus Medica zijn ze voorzichtiger en vragen ze eerst verder onderzoek naar de voordelen van zo’n screening.

Volgens cijfers van de Stichting tegen Kanker kregen 68.216 Belgen in 2016 te horen dat ze kanker hebben. In 10 procent van de gevallen ging het om erfelijke of familiale kankers. Dragers van een, vaak geërfd, gemuteerd gen hebben een verhoogd risico op kanker. De meest voorkomende erfelijke kankers zijn borst-, eierstok-, darm- en baarmoederkanker.

Preventie

De Greve stelt dat via een bloedstaal relatief makkelijk en goedkoop onderzocht kan worden of iemand erfelijk belast is. Momenteel gebeurt dat enkel bij mensen met een sterke voorgeschiedenis van kanker in de familie. Op die manier gaat de test zijn preventieve doel voorbij, vindt de VUB-prof.

“Ik stel daarom voor om iedereen die dat wenst toegang te geven tot dergelijke tests”, zegt de prof. “De kosten van dergelijke preventieve testen zijn bovendien fel gedaald en de geschatte kostenbesparing in de behandeling van kanker zal een veelvoud zijn van die kost. Het gaat immers om een eenmalige kost.”

Verder onderzoek nodig

Het voorstel komt er net voor de verkiezingen, maar voor dokter Ann Van Den Bruel, lid van huisartsenvereniging Domus Medica, is het nog te weinig onderbouwd en moet er verder onderzoek komen naar de voordelen van zo’n algemeen bevolkingsonderzoek. “Elke screening, over welke onderwerp dan ook, zal altijd schade veroorzaken en dus is het enkel verantwoord als er een voordeel is ten opzichte van die schade. Dat is nog nooit onderzocht, voor zover ik weet”, stelt Van Den Bruel.

Mocht een dergelijke screening er in grote getallen komen onder de bevolking moet die ook zijn geld waard zijn en een echt voordeel hebben, vindt Van Den Bruel. De meeste erfelijke kankergevallen zijn vaak duidelijk en worden al actief opgespoord. “Het is maar de vraag hoeveel extra we er gaan vinden als we het onderzoek loslaten op de bevolking”, aldus de dokter. “Ik zie bij mijn eigen patiënten al dat er met verschillende meningen naar gekeken wordt. Sommigen behoren tot een risicogroep, maar willen er net geen onderzoek naar doen. Ook dat moeten we respecteren.”