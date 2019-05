Gaia zegt sorry tegen Poule & Poulette, want filmde verkeerde kippenkwekerij

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft zich geëxcuseerd bij Poule & Poulette. De undercoverbeelden die GAIA donderdag verspreid had, bleken niet gemaakt te zijn in de kwekerij die levert aan de restaurantketen. Na analyse geeft GAIA toe dat er een fout gebeurd is, zo klinkt in een persbericht van Poule & Poulette.

Poule & Poulette en GAIA zaten donderdagavond samen nadat die laatste undercoverbeelden had gemaakt in een kippenkwekerij. Op die beelden was mogelijke verwaarlozing te zien in de kwekerij die zou leveren aan de restaurantketen Poule & Poulette. Zo was te zien hoe karkassen tussen nog levende dieren lagen, die grote pikwonden vertoonden.

Na analyse geeft GAIA toe dat er een fout gebeurd is. De beelden werden namelijk bij een ander bedrijf gemaakt. “Poule & Poulette betreurt de onterechte imagoschade maar zal voorlopig geen klacht indienen tegen”, zo laat zaakvoerder Frederik Goossens weten. “De restaurantketen wil verder werken met GAIA aan het dierenwelzijn van de kippen.”

De restaurantketen stelt hele duidelijke kernwaarden voorop: “dierenwelzijn is belangrijk. Net als de traceerbaarheid van de kippen, het feit dat het om Belgische kippen gaat en dat ze in de kwekerij gezond voer krijgen”, klinkt het bij Poule & Poulette.

Poule & Poulette is een keten van kippenrestaurants en heeft zeven filialen in Antwerpen, Gent, Brussel, Mechelen en Brasschaat.