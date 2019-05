Legionella-uitbraak in Gent: al 9 mensen opgenomen in ziekenhuis

In Gent is een epidemie van legionella uitgebroken, dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid en werd bevestigd aan onze redactie. Al zeker negen personen zijn in het Sint-Lucas-ziekenhuis opgenomen met de bacterie, drie van hen verblijven momenteel op de dienst intensieve zorgen. Alle slachtoffers komen uit de regio-Evergem.