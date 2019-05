Sociaal akkoord bij Skeyes… zonder christelijke en liberale vakbond

Het paritair comité bij Skeyes heeft vanochtend met een tweederdemeerderheid het akkoord goedgekeurd dat een einde moet maken aan de miserie bij de luchtverkeersleiding. Enkel de socialistische vakbond ACOD keurde het voorstel goed.

“Het akkoord omvat onder meer de regeling van de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen CANAC (Approach en Area Control Center) en op de torens”, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique dehaene. “Het komt enerzijds tegemoet aan de verzuchtingen die binnen die units leefden inzake organisatie van de werkzaamheden en zorgt er anderzijds voor dat mechanismen worden ingesteld om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.“

Of daarmee een einde komt aan de sociale onrust bij Skeyes is zeer de vraag. Enkel de socialistische vakbond, die twee vertegenwoordigers heeft in het twaalf leden tellende paritair comité, stemde mee met de directie (die met zes leden vertegenwoordigd is). De christelijke vakbond ACV-Transcom en de liberale VSOA, die respectievelijk drie en één vertegenwoordiger hebben, stemden tegen.