Dit weekend organiseert reisorganisatie Beyond Borders zijn allereerste Saboteur-weekend. Tien deelnemers zullen onder begeleiding van Joris Meermans uit Kaulille zondagavond ‘de mol’ in hun midden moeten ontmaskeren.

‘De Mol’, maar dan zonder camera’s. Zo kan je ‘Wie is de Saboteur’ omschrijven. “Maar het is zeker geen flauw afkooksel van het populaire programma”, zegt zaakvoerder van Beyond Borders Joris Meermans ...