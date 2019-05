Hoge Raad voor Justitie “stelt zich vragen” bij behandeling van dossier-Bakelmans door Antwerps gerecht

De Hoge Raad voor Justitie “stelt zich vragen” bij de manier waarop het Antwerpse gerecht het dossier van Steve Bakelmans heeft behandeld. De verdachte van de moord op Julie Van Espen was op vrije voeten omdat hij beroep had aangetekend tegen een veroordeling in een verkrachtingszaak, twee jaar eerder. Het Antwerpse gerecht wijst daarvoor naar personeelsgebrek.