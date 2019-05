Ex-vriendin van Steve Bakelmans reageert: “Ik ben aan het ergste ontsnapt”

Steve Bakelmans, de dader van de moord op Julie Van Espen, had tot september 2018 nog een vriendin in Keerbergen, waar hij na zijn eerdere veroordeling inwoonde bij een tante en nonkel. Voor zover geweten is het de laatste vaste relatie die de man had.

De ex-vriendin reageert gechoqueerd op de feiten die Bakelmans pleegde. “Toen ik die foto van het opsporingsbericht zag, kon ik niet geloven dat Steve zoiets gedaan zou hebben”, zegt ze. “Hij leek een heel andere mens, een monster. Voor mij was hij heel zacht, in zichzelf gekeerd bijna.” Een groot contrast met eerdere verklaringen van zijn vader en tante, die Bakelmans omschreven als een drugsverslaafde met zware woedeaanvallen.

Slechte geest

De jongedame wist niks af van het verleden van Bakelmans. “Hij heeft me nooit verteld over die twee eerdere verkrachtingen. Hij heeft me wel gezegd dat hij misbruikt was door zijn stiefopa en dat hij daardoor een slechte geest had.” Ergens in september 2018 was hij plots verdwenen. “En ik heb nooit meer van hem gehoord. Geen idee waar hij zich ophield. Tot ik die foto zag.”

De vrouw is in shock. “Ik denk dat ik aan het ergste ontsnapt ben. En ik denk ook dat hij vertrokken is omdat hij iets voelde opborrelen waardoor hij me misschien ook iets zou aandoen.”

Neef moordenaar: “Hij is een beest”

Ook Wesley Bakelmans, de neef van de dader, heeft intussen gereageerd op de gruwelijke feiten. Sinds bekendraakte dat Steve achter de moord zit, kreeg hij op sociale media al tal van dreigberichten en verwijten naar het hoofd geslingerd. “Ik begrijp het aan de ene kant wel. Mensen zijn kwaad, teleurgesteld en ontgoocheld”, zegt de man in een Facebookbericht. “Maar wij zijn dat ook. En wij leven volledig mee met de slachtoffers.”

De vrachtwagenchauffeur noemt zijn eigen neef ook “een beest” en heeft het duidelijk erg moeilijk met wat er gebeurd is. “Wat hij gedaan heeft is op geen enkele manier goed te praten of te vergeven. Het is niet te begrijpen. Hij rukte iemands kind, vriendin, liefde uit het leven. En dat is gewoon beestig. Hij mag dan familie van me zijn, ik leef enkel en alleen met de slachtoffers mee.”

“De bedreigingen die ik en andere familieleden ontvingen, gaan te ver. Als mensen zeggen dat ze hopen dat de kinderen van je familie hetzelfde meemaken, komt dat aan. Onze kinderen of zijn zoontje kunnen er niet aan doen dat hij een beest is.”