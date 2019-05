Gerecht gaat DNA van Steve Bakelmans matchen aan andere misdaden

Het gerecht gaat het DNA van Steve Bakelmans onderzoeken, om na te gaan of hij niet betrokken is bij cold cases. Het Antwerpse parket-generaal is er na een doorlichting intussen van overtuigd dat er geen “slachtoffergevoelige” zaken op de lange baan zijn geschoven.

Politie en parket zullen het DNA van Steve Bakelmans in een latere fase van het onderzoek naar de moord op Julie Van Espen checken, om na te gaan of hij niet verantwoordelijk is voor andere verkrachtingen en/of moorden. Veroordeelde delinquenten zijn sinds enige tijd namelijk verplicht DNA af te staan. Dankzij die nieuwe regel zijn er al verschillende cold cases opgelost.

Bakelmans werd in 2004 en 2017 veroordeeld voor een verkrachting. In 2017 kreeg hij vier jaar cel, maar hij ging in beroep en zat nog geen dag van die straf uit. Daarom was hij vorige week op vrije voeten zodat hij de moord op Julie Van Espen kon plegen.

Geen “slachtoffergevoelige” zaken op lange baan

Dat leidde tot breedgedragen kritiek op het Antwerpse gerecht, maar dat verdedigde zich door te wijzen naar het personeelsgebrek bij justitie. Om die reden werd strafkamer C2 van het Antwerpse hof van beroep, dat het beroep van Bakelmans moest behandelen, in juli 2018 gesloten.

Het parket-generaal onderzocht de afgelopen dagen wel de 77 zaken die op de lange baan werden geschoven om te vermijden dat een nieuw soortgelijk drama zich zou kunnen afspelen, maar komt nu tot de conclusie dat daar geen andere “slachtoffergevoelige” zaken bij zijn. 58 van die 77 zaken worden nu nog voor de zomer ingeleid, de andere 19 vanaf september.

