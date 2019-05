Amnesty International: “Transgenders in China zijn gedwongen zichzelf te opereren”

Transgenderactivist Mr. C geeft een interview in Peking, na een rechtszaak wegens discriminatie op de arbeidsmarkt. Foto: ISOPIX

Omdat de transgenders in China onvoldoende gesteund worden door het gezondheidssysteem, gaan ze over tot het uitvoeren van gevaarlijke behandelingen op zichzelf. Zo voeren ze zelf chirurgische ingrepen uit en zoeken ze hun toevlucht tot onveilige hormonenbehandelingen. Dat klaagt mensenrechtenorganisatie Amnesty International vrijdag aan in een nieuw onderzoeksrapport.

Amnesty International heeft voor het onderzoek vijftien transgenders, verspreid over heel China, gesproken. De bevindingen van de mensenrechtenorganisatie werden samengebracht in het rapport “I need my parents’ consent to be myself. Barriers to gender-affirming treatments for transgender people in China”.

Daaruit blijkt dat de gemeenschap van transgenders in China geconfronteerd wordt met verregaande discriminatie thuis, op school, op de werkvloer en in het gezondheidssysteem. Zo worden transgenders door de overheid als “mentaal ziek” beschouwd. Dat stigma, in combinatie met een gebrek aan informatie, zorgt ervoor dat transgenders hun weg niet vinden naar de zorg die ze nodig hebben.

Toestemming van familie

Daarnaast speelt ook de slechte toegang tot het gezondheidszorgsysteem een belangrijke rol. Transgenders kunnen in China enkel een genderbevestigende behandeling krijgen als ze daarvoor de toestemming krijgen van de familie. Maar veel transgenders praten niet met hun familie omdat ze vrezen afgewezen te worden. Ook andere criteria om in aanmerking te komen voor chirurgie – zoals ongetrouwd zijn of een leeg strafblad hebben – vormen grote obstakels tot een behandeling.

“China laat transgenders in de steek. Discriminerende wetgeving en beleid geven vele mensen het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan hun leven op het spel te zetten en zichzelf te opereren en onveilige hormonenbehandelingen toe te passen die ze aankopen op de zwarte markt”, zegt Doriane Lau, China-onderzoeker van Amnesty International.