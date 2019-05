Kim Jong-un geeft opdracht voor oefening van “aanval op lange afstand”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een oefening bevolen van een “aanval op lange afstand”. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA, een paar uur nadat Seoel melding had gemaakt van lanceringen van korteafstandraketten.

Volgens KCNA “nam Kim Jong-un kennis van een plan om een oefening uit te voeren met behulp van verschillende middelen voor een aanval op lange afstand” terwijl hij donderdag militaire oefeningen bijwoonde. “Hij gaf het bevel om door te gaan met de oefening.”

Noord-Korea lanceerde donderdag twee korteafstandraketten, over een afstand van 270 en 420 kilometer. Dat gebeurde nadat Stephen Biegun in Zuid-Korea was aangekomen, de speciale gezant van de VS voor Zuid-Korea. Vijf dagen eerder lanceerde Noord-Korea al verschillende korteafstandraketten, zegt het Zuid-Koreaanse leger.