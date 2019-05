Huwelijksaanzoek van Vlaming op adembenemende locatie gaat de wereld rond

Onvergetelijk was het, de reis van Sofie Van Hooydonk en Vincent De Poorter in IJsland. Op de top van de berg Stapafell ging de 25-jarige kerel plots over tot een huwelijksaanzoek. De dronebeelden die hij tijdens zijn knieval maakte, gaan intussen de wereld rond en haalden zelfs het Amerikaanse programma ‘Right this minute’. “Totaal niet verwacht”, klinkt het bij de jongedame.

Het aanzoek dateert al van begin vorige maand, maar pas sinds kort lijkt het filmpje de wereld te veroveren. “Ik kreeg al van vrienden te horen dat ze het hadden gezien op de Amerikaanse televisie”, aldus de jonge vrouw. “Vincent is graag bezig met fotografie. Op zijn YouTube-kanaal haalde die video maar ongeveer 200 views, waarschijnlijk vooral via vrienden en familie.” Maar daar kwam dus nu verandering in.