Amerikaanse stad Denver stemt voor decriminalisering hallucinogene paddenstoelen

De inwoners van de Amerikaanse stad Denver hebben met een uiterst kleine meerderheid gestemd voor de decriminalisering van hallucinogene paddenstoelen. In een referendum behaalde het ja-kamp 50,6% van de stemmen. Het is de eerste Amerikaanse stad om dit te doen. Denver legaliseerde cannabis al in 2005, voor de rest van de staat Colorado volgde.

Hoewel het gebruik of het bezit van de paddenstoelen technisch nog steeds illegaal zal zijn, zullen de beperkingen voor persoonlijk gebruik drastisch worden versoepeld. Politieagenten zullen de opdracht krijgen om gebruikers als hun laagste prioriteit te behandelen.

In totaal spraken meer dan 176.000 kiezers zich uit over het initiatief. Zij kregen de vraag of het persoonlijk gebruik en het bezit van de drug de “laagste ordehandhavingsprioriteit” moet zijn van de stad.

Uit verschillende studies bleek dat psilocybine, het werkzame bestanddeel in de zogeheten “magic mushrooms”, niet verslavend zou zijn en kan bijdragen in het bestrijden van depressies en de afhankelijkheid van opiaten.