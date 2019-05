Ziekenhuispersoneel laat pasgeboren premature baby vallen op hoofd

De Amerikaanse Dereck Rodgers wist even niet waar hij het had toen het medisch personeel zijn pasgeboren dochtertje apart nam om haar even op te knappen. Wat een mooi moment moest worden, werd er vooral eentje van angst. Iemand van het medisch personeel liet het meisje namelijk met haar hoofdje op tafel vallen. Er kon gelukkig nog net op tijd voorkomen worden dat ze op de grond viel.

Later deed Rodgers samen met zijn vrouw Monique zijn verhaal aan de Amerikaanse televisiezender ABC. “Het was alsof ze met een zak aardappelen bezig waren”, klonk het. “Maar het ergste vind ik dat ze nooit hun excuses hebben aangeboden.” Een scan wees uit dat het meisje een bloeding had aan de linkerkant van haar hersenen. Al is het niet duidelijk of dat aan de val lag of aan de vroeggeboorte.

Het ziekenhuis liet nog weten geen commentaar te willen geven, maar het voorval ernstig te nemen en te onderzoeken.