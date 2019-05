Forensisch psychiater: “Gevaarlijkste verkrachters krijgen soms de lichtste straf”

Bij verkrachters als Steve Bakelmans is de kans om te hervallen groot, maar vaak is de straf die ze krijgen te kort om hen deftig te behandelen. Daarvoor waarschuwt forensisch psychiater Nils Verbeeck, die al twintig jaar veroordeelde verkrachters begeleidt. “Het is gevaarlijk om hen zomaar op de maatschappij los te laten. Maar met zo een korte straf is hun motivatie vaak te laag om de behandeling te laten slagen.”