Dodelijke crash op Markt in Mol: wagen knalt tegen gevel historisch pand

Op de Markt in Mol is rond 5.00 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een wagen crashte er tegen een historische gevel, de bestuurder overleefde de klap niet.

De Mercedes reed rechtdoor vanuit de Molderdijk de Markt op. De auto belandde frontaal in de gevel van ‘t Steentje. Dat is beschermd pand uit 17de eeuw, en het oudste van Mol. De schade aan pand is heel groot.

Een poging om de bestuurder te reanimeren is niet gelukt. De automobilist is overleden. Bij het ongeval waren geen andere betrokkenen, er was maar één inzittende.

Het hoe ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.