Meer dan 11.000 sociale woningen staan leeg: “Homans heeft gefaald”

Het aantal sociale woningen dat leegstaat is de voorbije vijf jaar toegenomen tot 11.440, terwijl meer dan 135.000 Vlamingen op een wachtlijst staan. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) reageert verbaasd op de kritiek.

“N-VA-minister van Wonen en en Armoedebestrijding Liesbeth Homans heeft gefaald”, zegt Moerenhout. “Het aantal wachtenden op een sociale woning nam deze legislatuur toe van 120.000 tot 135.500 Vlamingen. Huren is nog nooit zo duur geweest als vandaag en het aantal mensen in armoede nog nooit zo hoog. Vlaanderen telt vandaag 11.440 leegstaande sociale woningen. Bijna 7.000 van die woningen staat al langer dan een halfjaar leeg, terwijl dat er in 2014 nog maar 5.320 waren.

Dat komt vooral door renovatie, legt Moerenhout uit. “Er wordt immers niet per woning, maar per blok gerenoveerd. En het is geen sinecure om alle huurders van zo’n blok te herhuisvesten. De sociale huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen, maar ze roeien met de riemen die ze hebben.”

3,86 miljard

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) reageert verbaasd op de kritiek van Groen op de stijging van de leegstand van sociale woningen. “De afgelopen legislatuur werd er 3,86 miljard geïnvesteerd in de bouw en de renovatie van sociale woningen. Dat is 52% meer dan tijdens de vorige legislatuur. Heel wat sociale woningen werden of worden dus gerenoveerd. Het is dan ook logisch dat woningen tijdens deze renovatiewerken een tijdlang leegstaan. Of wil Groen misschien dat de sociale huurders blijven wonen in een woning waar de ramen worden vervangen, het dak wordt geïsoleerd en er muurisolatie wordt geplaatst?”, zegt Liesbeth Homans.

“Het verbaast me ook dat uitgerekend Groen kritiek geeft op de leegstand van sociale woningen, die is gestegen als gevolg van energetische renovaties van sociale woningen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, want door deze renovaties worden de woningen immers energiezuiniger, maar ook goed voor de sociale huurders die hierdoor een lagere energiefactuur krijgen”, besluit Homans.

De provincie Antwerpen telt het meeste leegstaande sociale woningen: 4.501. In Oost-Vlaanderen zijn het er iets meer dan 3.000, West-Vlaanderen telt er 1.803, Vlaams-Brabant 1.337 en Limburg bijna 800. Gemiddeld zijn er deze legislatuur in elke provincie 391 leegstaande sociale woningen bij gekomen. West-Vlaanderen is de uitschieter, met een toename van meer dan 500 leegstaande panden.