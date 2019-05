Nog even buien, droog weer vanaf zondag

Het blijft de komende dagen regenachtig, pas vanaf zondag krijgen we droger weer. Dat meldt het KMI.

Donderdag blijft het waarschijnlijk droog in de voormiddag, maar in de namiddag wordt het wisselvallig met kans op buien, eventueel vergezeld van een donderslag. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Vlaanderen, en er zijn rukwinden mogelijk tot 55 km/u.

Donderdagavond blijft de kans op buien in eerste instantie nog aanwezig, maar later concentreert de kans zich meer op het noorden van het land, met minima van 5 tot 9 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Vrijdag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met kans op buien, maar in de namiddag neemt de bewolking toe en krijgen we ‘s avonds regen vanaf de Franse grens. De maxima liggen rond 15 of 16 graden.

Zaterdag is het eerst zwaarbewolkt in het centrum en de oostelijke helft van het land, met soms matige regen. Vanuit het westen komen er vervolgens opklaringen, maar het KMI verwacht ook nog buien. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden.

Zondag blijft het droog en zijn er vooral in de voormiddag mooie zonnige perioden. In de namiddag ontstaan er meer stapelwolken. Maxima rond 13 graden over het centrum van het land bij een onaangename matige noorderwind.

Maandag kan er in de ochtend wat lichte grondvorst voorkomen in de Ardennen. Overdag blijft het droog met mooie zonnige perioden. Na de middag ontwikkelen er zich mogelijk enkele stapelwolken. De maxima gaan van 8 tot 13 graden. Ook dinsdag zorgt een hogedrukgebied boven de Noordzee en onze streken voor droog en vrij mooi weer, bij maxima tot 15 graden.