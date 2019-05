Winkeldief in Spar verstopt twee flessen champagne op ongepaste plaats

De supermarkt Spar in het Antwerpse Zwijndrecht kreeg afgelopen weekend ongewenst bezoek. Een winkeldief viseerde er zondag namelijk de wijnafdeling. De man stal twee flessen champagne door ze in zijn broek te verstoppen. De winkel zette de camerabeelden op Facebook en vraagt de man alsnog te betalen voor de goederen.

“Bericht van algemeen nut: we hebben steeds winkelkarretjes en manden in onze winkel. De aankopen hoeven niet gestoken worden in “ongepaste plaatsen” zoals te zien op camerabeelden van afgelopen zondag ...