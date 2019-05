Hechtelaar verhuist voor de liefde naar Wales: “Het Limburg van Groot-Brittannië”

Hechtel-Eksel -

Het decor is bronsgroen. Huisjes tussen bomen, een voorzichtige zon, joelende kinderen. Voor een midweek is het gezin van Rob Kerkhofs vanuit Wales naar een Noord-Limburgs vakantiepark gereisd. Even terug naar de heimat voor de Hechtelaar, ook al is Wales na ruim twee jaar verhuizing intussen al zijn echte thuis. Maar hier is ook de plek waar zijn moeder Christel woont. En die knuffelt maar al te graag eens haar tot nu toe enig kleinkind, de kleine Alice, het dochtertje van Rob en Laura, de Welshe levensgezellin van haar zoon. “Mijn leven is nu ginder. Ik ben daar gelukkig. Met de Brexit ga ik toch ook de Britse nationaliteit aanvragen.”