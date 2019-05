Britten kunnen voor het eerst sinds 1882 een week zonder kolencentrales

In Groot-Brittannië is al een hele week elektriciteit geproduceerd zonder gebruik van steenkoolcentrales. Dat heeft netbeheerder ESO gemeld. Het is van 1882 geleden - toen de eerste kolencentrales in dienst werden genomen - dat dat de Britten is gelukt.

Twee jaar geleden lukte het voor het eerst een hele dag door te maken zonder een steenkoolcentrale aan het net te koppelen. Netbeheerder ESO voorspelt dat dergelijke periodes zonder gebruik van steenkool steeds vaker gaan voorvallen in Groot-Brittannië. De Britten hopen tegen 2025 steenkool voorgoed te bannen bij de productie van stroom.

In 2018 was steenkool goed voor zes procent van de elektriciteitsproductie in Groot-Brittannië. Hernieuwbare energie was verantwoordelijk voor 27,5 procent. Het land wekt ook nog stroom op met kern- en gascentrales.

Groot-Brittannië heeft massaal geïnvesteerd in grote windmolenparken aan de kusten.