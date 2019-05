Vriendinnen Julie Van Espen vragen gesprek met Bart De Wever: “Meer camera’s langs fietsroutes”

Een groep vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen en haar zus hebben een open brief geschreven aan Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de burgemeesters van de Antwerpse randgemeenten, met de vraag om de veiligheid op de fietsroutes naar de Antwerpse binnenstad te verhogen. Ze vragen meer veiligheidscamera’s en een betere verlichting en willen over de situatie graag in gesprek met de burgemeesters.

In de brief staat onder meer dat heel wat meisjes, maar ook jongens, ouders en grootouders na de gebeurtenissen aan het Albertkanaal in Merksem bang zijn om nog alleen naar of door Antwerpen te fietsen. “In de campagne ‘Slim naar Antwerpen’ roept men iedereen op om onder meer met de fiets naar Antwerpen te komen”, klinkt het. “Julie was hier een voorstander van en raadde dan ook iedereen aan om dit te doen. Ze gaf ons allemaal het goede voorbeeld dat ze nu bekocht heeft met haar leven.”

De vriendinnen vragen om een “Project Julie” in het leven te roepen om de veiligheid op de Antwerpse fietsroutes te vergroten. “Het moet algemeen geweten zijn dat iedereen op deze routes gefilmd wordt”, klinkt het. “Vergeet niet dat de camera van het nieuwe sportcomplex in Merksem de énige reden is dat we de dader zo snel hebben kunnen ontmaskeren.”

Julie Van Espen werd zaterdagavond om het leven gebracht toen ze van bij haar thuis in Schilde naar Antwerpen fietste om daar met vriendinnen af te spreken. De vermoedelijke moordenaar, die intussen bekentenissen aflegde, sloeg toe nabij de brug aan het Sportpaleis in een industriegebied.

Hieronder vindt u de integrale brief:

Geachte Heer De Wever,

Beste burgemeesters,

Julie Van Espen is een naam die niemand in Vlaanderen snel zal vergeten.

Wij, als beste vriendinnen van Elise Van Espen, hebben grote zus Julie altijd mogen ervaren als een goedlachse, geïnteresseerde en optimistische meid die het met iedereen kon vinden. Ze had een grote liefde voor Antwerpen. Dag in, dag uit fietste ze vanaf Schilde richting ‘t stad om daar te studeren, met vriendinnen af te spreken of om gewoon even te genieten van de pracht en praal die Antwerpen te bieden heeft.

Na het drama dat zich bij het kanaal heeft afgespeeld, merken we dat er een grote angst leeft onder meisjes, maar ook jongens, ouders en grootouders. Alleen fietsen op klaarlichte dag is voor velen geen optie meer. Ook wij durven niet meer alleen de stad door en dit vinden we verschrikkelijk aangezien men zich veilig hoort te voelen in eigen stad.

“Julie gaf ons allemaal het goede voorbeeld dat ze nu bekocht heeft met haar leven..”

In de campagne ‘Slim naar Antwerpen’ roept men iedereen op om onder meer met de fiets naar Antwerpen te komen. Julie was hier een voorstander van en raadde dan ook iedereen aan om dit te doen. Ze gaf ons allemaal het goede voorbeeld dat ze nu bekocht heeft met haar leven.

Om deze reden zouden wij u en alle burgemeesters willen vragen om de aandacht voor veiligheid in Antwerpen en omliggende gemeenten nogmaals te vergroten. Noem het bijvoorbeeld ‘Project Julie’.

Op alle belangrijkste toegangswegen en fietsroutes moeten er over het ganse traject veiligheidscamera’s en een betere verlichting komen. Het moet algemeen geweten zijn dat iedereen op deze routes gefilmd wordt. Mensen die dit om privacy redenen niet willen, moeten maar een andere route nemen.

Vergeet niet dat de camera van het nieuwe sportcomplex in Merksem de énige reden is dat we de dader zo snel hebben kunnen ontmaskeren.

“Project Julie als vast agendapunt op de gemeenteraden!”

Om onze verzoeken op te volgen, vragen we jullie met aandrang, om hiervoor de middelen vrij te maken én het een vast agendapunt te maken op elke toekomstige gemeenteraad in Antwerpen en omliggende gemeenten. Het is toch de eerste taak van politici om te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van zijn burgers?!

Wij verwachten dat er in de komende weken een plan wordt gemaakt en uitgevoerd om meer camera’s en meer verlichting op elke (fiets)route en aanpalende donkere plekken zoals industrieterreinen, onder bruggen etc... te installeren.

Uiteraard staan wij klaar om mee te helpen, ideeën te bedenken, een denktank op te zetten en dergelijke andere activiteiten te organiseren om ons doel te bereiken. Een Antwerpenaar moet zich zonder angst kunnen bewegen in zijn/haar stad en omliggende gemeenten!!

Julie heeft altijd gezegd dat ze de maatschappij ten goede wilde veranderen. Het verbeteren van de veiligheid in Antwerpen is volgens ons dan ook een prachtige manier om Julie’s droom gedeeltelijk te realiseren. We hopen dat u zich kan vinden in onze bevindingen en dat u ons voorstel om samen van ‘t stad en omliggende gemeenten een veilige plek te maken ter harte neemt.

Hopend op een spoedig antwoord en een eerste gesprek.

Met vriendelijke groeten,

Frédérique Verschueren & de andere beste vriendinnen van Elise

projectjulie23@gmail.com