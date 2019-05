Vermoedelijke schutter Nederlandse rapper Feis opgepakt

De 25-jarige Rotterdammer die tijdens de jaarwisseling rapper Feis zou hebben doodgeschoten, is opgepakt. Hij werd woensdag in het Limburgse Kerkrade gearresteerd. De politie had de verdachte dinsdag op de nationale opsporingslijst gezet. Eerder werd zijn foto getoond in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.