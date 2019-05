Woensdagavond stille wake voor Julie Van Espen nabij plaats van moord in Merksem, marsen in Brugge en Kortrijk

In het Antwerpse district Merksem organiseren sympathisanten woensdagavond om 21 uur een stille wake voor Julie Van Espen. Plaats van afspraak is de brug nabij het Sportpaleis, waar de 23-jarige studente uit Schilde werd vermoord en vervolgens in het Albertkanaal gegooid.

De organisatoren willen met de bijeenkomst “een signaal geven dat we niet content zijn dat het rechtssysteem faalt”, maar ook laten zien “dat we er zijn voor elkaar in slechte tijden” en medeleven tonen met de nabestaanden van Julie. Ze vragen de aanwezigen om een witte roos, fakkel of een kaars mee te brengen.

Mars in Brugge en Kortrijk

De moord brengt ook buiten Antwerpen heel wat teweeg. Zowel in Brugge als in Kortrijk worden vrijdag acties op poten gezet door aangeslagen mensen die hun medeleven willen betuigen.

In Brugge is het de bedoeling is om vrijdagavond om 18.30 uur samen te komen in ARTificial, de zaak van Stijn Labeur (28), organisator van de mars, in de Langestraat 53. “Om 19.30 uur vertrekken we richting de Markt. Op de Markt houden we dan een minuut stilte. Het is vooral de bedoeling om ‘awareness’ te creëren. Ik wil niemand met vinger wijzen, dat brengt Julie niet terug en dat wil ik duidelijk maken”, vertelt Stijn zelf. Hij kende het slachtoffer niet persoonlijk maar is vooral geraakt door de gebeurtenissen.

In Kortrijk wordt vrijdag een vrouwenketting georganiseerd. “Wij willen vrij zijn. Vrij fietsen. Vrij feesten. En daarom geven we vrijdagavond een signaal”, klinkt het op het Facebook-evenement. De organisatoren roepen op om vrijdag met alle Kortrijkse vrouwen te verzamelen aan het oud gerechtsgebouw. Daar zullen ze een mensenketting vormen.